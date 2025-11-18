بزشكيان: دحض الروايات الكاذبة ضد ايران من أهم مسؤوليات السفراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم توديع سفراء جمهورية إيران الإسلامية الجدد لدى أيرلندا والنرويج وأرمينيا عصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان.

وأكد الرئيس خلال الوداع أهمية تبني دبلوماسية فاعلة وذكية لتعزيز مكانة إيران على الساحة الدولية، قائلاً: "تتمتع إيران بإمكانيات ثقافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية واسعة ومتنوعة مع الدول الثلاث أيرلندا والنرويج وأرمينيا، ومن الضروري أن يستغل السفراء هذه الإمكانيات على النحو الأمثل لتعميق التعاون وتطوير العلاقات الثنائية".

وأكد بزشكيان على ضرورة إنشاء بنى تحتية تواصلية مستدامة للتعاون طويل الأمد في مجال العلاقات الدولية، وأضاف: "يجب توفير منصات مناسبة للتعاون الاقتصادي، والاستثمار المشترك، وتنمية التجارة، ودفع عجلة المشاريع المشتركة. كما يجب تحديد وإزالة العقبات القائمة أمام توسيع العلاقات من خلال نهج فاعل قائم على التفاعل المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة المضيفة".

وفي إشارة إلى دور الدبلوماسية العامة في تعزيز العلاقات مع الدول والشعوب الأخرى، أشار الرئيس إلى أن تعزيز القواسم الثقافية المشتركة، وتطوير التبادلات الشعبية، وتسهيل التواصل الأكاديمي والعلمي والسياحي، والتعريف بفرص إيران في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتعدين والطاقة والسياحة، من شأنه أن يعزز مستوى التعاون بشكل كبير. ومن أهم مسؤوليات السفراء تبديد الأجواء المتوترة، والروايات الكاذبة، والدعاية المعادية لإيران التي تروجها بعض التيارات ضد البلاد.

وأكد بزشكيان على أهمية دور السفراء في تعزيز أهداف وسياسات جمهورية إيران الإسلامية في مجال السياسة الخارجية، وأضاف: "من المتوقع أن يُمهّد الحضور الفعّال، والتواصل البنّاء، والدبلوماسية الدقيقة، والتفاعل الفعّال مع النخب والمسؤولين والقطاع الخاص والجامعات ووسائل الإعلام في البلد المضيف، الطريق لتوسيع العلاقات الاستراتيجية مع هذه الدول الثلاث".

وعقب هذا اللقاء، قدّم كلٌّ من السيد إسحاق آل حبيب، السفير الإيراني الجديد لدى أيرلندا، والسيد علي رضا جهانغيري، السفير الإيراني الجديد لدى النرويج، والسيد خليل شير غلامي، السفير الإيراني الجديد لدى أرمينيا، تقارير منفصلة حول آخر مستجدات علاقات جمهورية إيران الإسلامية مع الدول التي يعملون لديها.

وفي هذه التقارير، أكد السفراء استعدادهم لتنفيذ مهامهم وتحقيق أهداف السياسة الخارجية للحكومة من خلال شرح القدرات الموجودة والعلاقات التاريخية وآفاق الفرص الاقتصادية ومجالات التعاون التكنولوجي والعلمي والطاقة، فضلاً عن متطلبات توسيع العلاقات السياسية والبرلمانية والثقافية.