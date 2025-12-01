إيران تشارك في معرض يريفان الدولي للسياحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار محمد أسدي موحد، المستشار الثقافي لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في يريفان، الجناح الإيراني واطلع عن كثب على كيفية تعريف الزوار بالمعالم السياحية في البلاد. أُنشئ هذا الجناح من قِبل جامعة تبريز للفنون الإسلامية، وخُصص جزء منه، بالتعاون مع المستشار الثقافي للسفارة، لعرض الكتب والكتيبات والمحتوى السياحي.

ومن أبرز ما تميّز به هذا الجناح عرض مجموعة من الحرف اليدوية من مختلف محافظات إيران، بالإضافة إلى التعريف بالمعالم السياحية إلكترونيًا؛ حيث يُمكن للزوار الحصول على معلومات حول الوجهات السياحية وجمال إيران من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة (QR codes). لاقت هذه المبادرة ترحيبًا واسعًا من الزوار الأرمن والمشاركين الدوليين، حيث أكد الكثير منهم على جاذبية السفر إلى إيران ورغبتهم في استكشاف هذه الوجهات.

على هامش هذه الزيارة، حضرت لوسينه جيفورجيان، رئيسة لجنة السياحة الأرمنية، الجناح الإيراني، وأشادت بجودة العرض والمحتوى المقدم، قائلةً: "إن العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية بين البلدين تنطوي على إمكانات كبيرة لتطوير قطاع السياحة".

وأشارت إلى التعاون المستمر بين الجانبين، وأعربت عن أملها في حل المشكلات المتعلقة بالسفر البري للمواطنين الأرمن إلى إيران، وخاصة القيود المفروضة على السفر بالسيارات الخاصة، قريبًا، بما يمهد الطريق لزيادة الرحلات الترفيهية والعائلية إلى إيران.

وفي هذا الاجتماع، أكد أسدي موحد أيضًا على ضرورة تعزيز البنية التحتية وخدمات الرعاية الاجتماعية على الطرق المؤدية إلى يريفان، مشيرًا إلى الإقبال الواسع من الإيرانيين على السفر البري إلى أرمينيا. وقال إن معالجة هذه التحديات يمكن أن تلعب دورًا مباشرًا وفعالًا في زيادة التفاعل السياحي بين البلدين.

/انتهى/