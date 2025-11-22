الرئيس بزشكيان يبلغ قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تنفيذًا للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانون "تعديل الفقرة "أ" من المادة (58) من قانون البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في جلسة علنية يقبل اسابيع، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، إلى البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذه.

وبحسب وكالة مهر، فإن مشروع قانون "تعديل الفقرة "أ" من المادة 58 من قانون البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية" بشأن إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية، والذي واجه غموضاً في المراحل السابقة، تبين مؤخراً أنه لا يتعارض مع معايير الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية بعد إجراء تعديلات عليه في مجلس الشورى الإسلامي وإعادة النظر فيه من قبل مجلس صيانة الدستور.

