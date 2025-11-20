ضبط سفينة محملة بالبضائع المهربة في الحدود المائية لمحافظة بوشهر

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد عبد الله خسروي للصحفيين صباح الخميس: "نجح حرس حدود محافظة بوشهر في اكتشاف ومصادرة شحنة كبيرة من البضائع المهربة في عملية مُستهدفة على الحدود المائية للمحافظة".

وأضاف قائد حرس حدود محافظة بوشهر: "نُفذت هذه العملية بعد رصد استخباراتي ورصد مُستمر لتحركات مُريبة في المياه الجنوبية للبلاد، حيث رصد حرس الحدود السفينة التي تحمل البضائع المُهربة وأوقفوها في عملية مُفاجئة".

وقال: "شملت المواد المُكتشفة 1788 قطعة من المعدات الإلكترونية وقطع الغيار، و18 جهازًا لطب الأسنان، و96 منظارًا، و660 سيجارة إلكترونية، و3600 عدسة طبية، ومئات البضائع المُهربة التي كانت تُنقل إلى شواطئ المحافظة دون أي تصريح قانوني".

وفي إشارة إلى اعتقال أربعة مشتبه بهم في هذا الصدد، أضاف قائد حرس الحدود في محافظة بوشهر: "قدّر الخبراء قيمة البضائع المكتشفة بـ 181 مليارًا و266 مليون ريال، وقد سُلِّم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية بعد رفع دعوى قضائية".

وأكد العميد خسروي على عزم حرس الحدود الجاد على مكافحة التهريب، وقال: "هذا النجاح ثمرة جهود حرس الحدود المتواصلة ويقظتهم في ضبط الحدود المائية، وستستمر مكافحة التهريب بلا هوادة".

