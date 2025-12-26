شيراز تتحول الى قطب للسياحة العلاجية بغرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد صُمم هذا المسار بهدف استقطاب المرضى الدوليين وتطوير التعاون العابر للحدود في مجال السلامة والصحة.

وفي هذا السياق، زار وفد رفيع من محافظة فارس (جنوب) برئاسة المحافظ، اوزبكستان بهدف تقييم مجالات توسيع التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتعليمية لا سيما السياحة العلاجية.

كما تواصل جامعة العلوم الطبية بشيراز محادثاتها مع البلدان الاخرى بما فيها طاجيكستان وسلطنة عمان وقطر والعراق لايجاد شبكة من التعاون الاقليمي، وتحويل شيراز الى وجهة علاجية مميزة.

وقال مساعد جامعة العلوم الطبية بشيراز لشؤون تطوير الادارة والموارد عبد الخالق كشاورزي انه تقرر تاسيس مكاتب مشتركة مع هذه البلدان وان يتمكن اساتذة الجامعة من السفر الى هذه البلدان لفحص المرضى.

واكد ان العراق، يعد من البلدان التي ترسل اكبر عدد من مرضى السياحة العلاجية للتداوي في شيراز.

