زاكاني: النصر في حرب الـ12 يومًا كان بفضل توجيهات قائد الثورة وحضور الشعب في الميدان

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى علي رضا زاكاني، عمدة طهران، بعائلات شهداء حرب الاثني عشر يومًا، وأشاد بهم، قائلًا: "لا يُمكننا حتى أن نتصور المكانة الرفيعة للشهداء".

وأكد زاكاني: "كما قال الشهيد بهشتي، فإن الله تعالى لا يشتر من أحدٍ شيئًا دون قيمته. إن الجنة ورثها أبناؤكم وزوجاتكم، أولئك الذين دفعوا ثمن هذه المكانة في سبيل الوصاية، وهم مصدر شرفٍ ومجد".

وفي الختام، قال رئيس بلدية طهران، مُكرّماً شهداء حرب الاثني عشر يوماً: "عندما نصل إلى اليوم، تزداد الظروف صعوبةً، لكن الشهداء حققوا شرفاً عظيماً للبلاد بجهودهم. في حرب الاثني عشر يوماً الأخيرة، عجزت القوتان النوويتان، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، عن تحقيق أي شيء ضد إيران. كان هذا النصر ثمرة فضل الله، وتوجيه القيادة، وحضور الشعب، وتمسكه بالولاية. إن أي شرفٍ في هذا الطريق يعود إلى تضحيات أبناء الشهداء وزوجاتهم وعائلاتهم".

