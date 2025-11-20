  1. إيران
المصارع "رحمن عموزاد" يتأهل للنهائيات في ألعاب الرياض بجدارة

تأهل المصارع الحر رحمن عموزاد، في وزن 65 كيلوغراماً، إلى نهائيات دورة الألعاب الإسلامية في الرياض بفوزه على منافسه الأذربيجاني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في اليوم الأول من منافسات المصارعة الحرة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض، واجه "رحمن عموزاد" اللاعب "علي رحيم زاده" من أذربيجان في نصف نهائي وزن 65 كجم.

فاز رحمن أموزاد في الشوط الأول من المباراة بنتيجة 3-0. في الشوط الثاني حصل على نقطتين إضافيتين. وفاز رحمن في النهاية بالمباراة بنتيجة 7-0.

هزم رحمن أموزاد المصارع الأفغاني في الجولة الأولى. ثم هزم أوميد جان جلالوف من أوزبكستان في ربع النهائي.

في اليوم الأول من منافسات المصارعة الحرة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي، يمثل إيران مصارعان هما علي مؤمني في وزن 57 كجم ورحمن عموزاد في وزن 65 كجم.

