خسروي يُحرز ذهبية لإيران في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل خسروي 15.23 مترًا، و15.07 مترًا، و15.65 مترًا، و15.62 مترًا، و15.33 مترًا، و15.54 مترًا في رمياته من الأولى إلى السادسة على التوالي، متفوقًا على منافسيه بمتوسط رميات بلغ 15.65 مترًا، ليحصد الميدالية الذهبية.

كما فاز حامد حيدري ومحمد خلوندي من تركيا بالميداليتين الفضية والبرونزية، وكلاهما رياضيان إيرانيان.

دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، المعروفة باسم الرياض 2025، هي حدث رياضي متعدد القارات تنظمه الجمعية الرياضية للتضامن الإسلامي (ISSA)، ويُعقد في الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر في الرياض، المملكة العربية السعودية.

جمع الحدث أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة، يتنافسون في 25 رياضة سعياً وراء المجد في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية المتعددة في العالم الإسلامي.

