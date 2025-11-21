ايران تحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و 6 برونزيات في اليوم الـ 13 لالعاب التضامن الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصدت ايران 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و 6 ميداليات برونزية يوم الخميس، اليوم الـ 13 لدورة العاب التضامن الاسلامي الجارية في السعودية، في المصارعة الحرة والعاب القوى وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، والمبارزة، وكرة اليد للسيدات، والجوجيتسو.

*المصارعة الحرة

ففي اليوم الاول من منافسات المصارعة الحرة التي جرت للوزنين 65 كغم و 57 كغم ، تقلد رحمان عمو زاد خليلي الميدالية الذهبية في 65 كغم اثر فوزه في النهائي على عبد المجيد كودييف، من طاجيكستان، بنتيجة 12-2 .

وكان عمو زاد قد تغلب على الأفغاني نجيب حسني بنتيجة 11-0 في الجولة الأولى ، وفي الجولة التالية، تغلب على الأوزبكي أميدجان جلالوف بنتيجة 4-0 ليتأهل إلى نصف النهائي الذي تغلب فيه على الأذربيجاني علي رحيم زاده بنتيجة 7-0 .

ونال علي مؤمني الميدالية البرونزية في وزن 57 كغم اثر فوزه على الافغاني سيد عمر عزيزي بنتيجة 11-0.

وستجري منافسات الاوزان الاربعة المتبقية اليوم الجمعة.

*العاب القوى

وفي منافسات العاب القوى للسيدات، تقلدت فاطمة محيطي زاده الميدالية الذهبية في لعبة السباعي.

وفي منافسات العدو لمسافة 800 م للرجال، احرز علي اميريان الميدالية الذهبية بعد ان قطع مسافة السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و 46 ثانية.

*ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة

نالت هاشمية متقىان الميدالية الذهبية في رمي الرمح بعد ان سجلت مسافة 22.45 م.

واحرزت زينب مرادي الميدالية الفضية في رمي الرمح برقم 21.98 م .

*الجوجيتسو

وتقلدت هستي حمودي الميدالية البرونزية في وزن تحت 70 كغم ونال علي أكبربور الميدالية البرونزية ايضا في وزن تحت 85 كغم.

*المبارزة

ونال فريق السابر وكذلك فريق سلاح الشيش للرجال الميدالية البرونزية.

*كرة اليد

احرز المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات، الميداليات البرونزية اثر الفوز على اوزبكستان بنتيجة 29-25.

/انتهى/