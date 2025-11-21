  1. إيران
  2. الرياضة
٢١‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٨ ص

ايران تحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و 6 برونزيات في اليوم الـ 13 لالعاب التضامن الاسلامي

ايران تحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و 6 برونزيات في اليوم الـ 13 لالعاب التضامن الاسلامي

حصدت ايران 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و 6 ميداليات برونزية يوم الخميس، اليوم الـ 13 لدورة العاب التضامن الاسلامي الجارية في السعودية، في المصارعة الحرة والعاب القوى وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، والمبارزة، وكرة اليد للسيدات، والجوجيتسو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصدت ايران 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و 6 ميداليات برونزية يوم الخميس، اليوم الـ 13 لدورة العاب التضامن الاسلامي الجارية في السعودية، في المصارعة الحرة والعاب القوى وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، والمبارزة، وكرة اليد للسيدات، والجوجيتسو.

*المصارعة الحرة

ففي اليوم الاول من منافسات المصارعة الحرة التي جرت للوزنين 65 كغم و 57 كغم ، تقلد رحمان عمو زاد خليلي الميدالية الذهبية في 65 كغم اثر فوزه في النهائي على عبد المجيد كودييف، من طاجيكستان، بنتيجة 12-2 .

وكان عمو زاد قد تغلب على الأفغاني نجيب حسني بنتيجة 11-0 في الجولة الأولى ، وفي الجولة التالية، تغلب على الأوزبكي أميدجان جلالوف بنتيجة 4-0 ليتأهل إلى نصف النهائي الذي تغلب فيه على الأذربيجاني علي رحيم زاده بنتيجة 7-0 .

ونال علي مؤمني الميدالية البرونزية في وزن 57 كغم اثر فوزه على الافغاني سيد عمر عزيزي بنتيجة 11-0.

وستجري منافسات الاوزان الاربعة المتبقية اليوم الجمعة.

*العاب القوى

وفي منافسات العاب القوى للسيدات، تقلدت فاطمة محيطي زاده الميدالية الذهبية في لعبة السباعي.

وفي منافسات العدو لمسافة 800 م للرجال، احرز علي اميريان الميدالية الذهبية بعد ان قطع مسافة السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و 46 ثانية.

*ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة

نالت هاشمية متقىان الميدالية الذهبية في رمي الرمح بعد ان سجلت مسافة 22.45 م.

واحرزت زينب مرادي الميدالية الفضية في رمي الرمح برقم 21.98 م .

*الجوجيتسو

وتقلدت هستي حمودي الميدالية البرونزية في وزن تحت 70 كغم ونال علي أكبربور الميدالية البرونزية ايضا في وزن تحت 85 كغم.

*المبارزة

ونال فريق السابر وكذلك فريق سلاح الشيش للرجال الميدالية البرونزية.

*كرة اليد

احرز المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات، الميداليات البرونزية اثر الفوز على اوزبكستان بنتيجة 29-25.

/انتهى/

رمز الخبر 1965217

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات