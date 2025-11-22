عقد الاجتماع السابع لرؤساء المكتبات الوطنية للدول الأعضاء لمنظمة ايكو في أنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد الاجتماع السابع لرؤساء المكتبات الوطنية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) في أنقرة، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر، واستضافته المكتبة الوطنية في جمهورية تركيا، لمناقشة التغيرات في المكتبات في العصر الرقمي. وترأس وفد بلادنا في هذا الاجتماع غلام رضا أميرخاني، رئيس منظمة المكتبات والوثائق الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

في هذا الاجتماع، استعرض ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) ومنظمة التعاون الثقافي (ECO)، وممثلو إيران وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان، إنجازاتهم، وأكدوا على ضرورة التعاون الإقليمي؛ وتبادلوا وجهات النظر حول التحول الرقمي في مكتبات الدول الأعضاء وتبادل وتطوير القدرات.

وفي هذا الاجتماع، شُكِّلت ثلاث لجان متخصصة لمتابعة رقمنة المكتبات والمخطوطات وحفظها، والتثقيف المكتبي؛ لضمان استمرار التعاون. وفي هذا الاجتماع، تولّت كازاخستان استضافة الدورة القادمة من الاجتماع في عام ٢٠٢٧.

وفي ختام هذا الاجتماع، التقى وفد جمهورية إيران الإسلامية مع محمد حسن حبيب الله زاده، سفير بلادنا لدى تركيا، وناقش معه الأمور.

وفي هذا الاجتماع، تم التأكيد على أنه في ضوء الزيارة الأخيرة لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في بلادنا إلى أنقرة وزيارته لمكتبة الشعب التركية، تقرر تعزيز التعاون بين المكتبات الوطنية في البلدين. ومن بين القضايا الأخرى التي أدرجت على جدول الأعمال للمتابعة تبادل مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين المكتبات الوطنية في البلدين والمخطوطات.

