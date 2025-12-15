الرئيس البيلاروسي يؤكد استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي بالرئيس البيلاروسي. وفي هذا اللقاء، أشار الرئيس البيلاروسي إلى العلاقات الممتازة بين مينسك وطهران، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأعرب وزير الخارجية الایراني عن ارتياحه لنمو العلاقات بين البلدين، معتبراً انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وبيلاروسيا في طهران الأسبوع الماضي خطوة هامة نحو توسيع العلاقات الاقتصادية، ومؤكداً جهود إيران في تنفيذ التفاهمات المبرمة لتطوير التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

خلال هذا الاجتماع، تم شرح وجهات نظر بلدنا بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف، وخاصة في الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، من أجل حماية سيادة القانون والتعددية على المستوى الدولي.