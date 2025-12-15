  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٥:٥٣ م

الرئيس البيلاروسي يؤكد استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران

الرئيس البيلاروسي يؤكد استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع ايران

خلال لقائه مع عراقجي، أشاد الرئيس البيلاروسي بالعلاقات الممتازة بين مينسك وطهران، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع ايران في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي بالرئيس البيلاروسي. وفي هذا اللقاء، أشار الرئيس البيلاروسي إلى العلاقات الممتازة بين مينسك وطهران، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير وتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأعرب وزير الخارجية الایراني عن ارتياحه لنمو العلاقات بين البلدين، معتبراً انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وبيلاروسيا في طهران الأسبوع الماضي خطوة هامة نحو توسيع العلاقات الاقتصادية، ومؤكداً جهود إيران في تنفيذ التفاهمات المبرمة لتطوير التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

خلال هذا الاجتماع، تم شرح وجهات نظر بلدنا بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف، وخاصة في الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، من أجل حماية سيادة القانون والتعددية على المستوى الدولي.

رمز الخبر 1966205

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات