إرسال 400 من النخبة الإيرانية لأداء مناسك العمرة بدعم من مؤسسة النخبة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، ومع استئناف رحلات العمرة للأكاديميين، صدرت دعوة خاصة لإرسال النخب إلى هذه الرحلة الروحانية، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من نخب البلاد ومواهبها المتميزة، حيث سجل أكثر من 1900 شخص لهذه الدعوة.

بعد دراسة مفصلة لحالة النخبة للمتقدمين من قبل مؤسسة النخبة الوطنية، تقرر إرسال 400 من النخبة والمواهب المتميزة إلى أرض الوحي بدعم مالي من مؤسسة النخبة الوطنية. سيتم تنفيذ هذا الإرسال في النصف الثاني من شهر ديسمبر على شكل قوافل للعزاب والمتزوجين.

ستواصل مؤسسة النخبة الوطنية هذا الإجراء من أجل تعزيز الهوية الدينية والثقافية لكبار المواهب والنخب في البلاد.

