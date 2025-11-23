عارف: الدبلوماسية الرياضية يمكن أن تكون حلقة وصل بين الأمم والمجتمعات

أفادت وكالة مهر للأنباء، قدّم محمد رضا عارف، خلال اجتماع المجلس الأعلى للرياضة والتربية البدنية، تعازيه بمناسبة الأيام الفاطمية وتهانيه أسبوع التعبئة، وهنأ أبطال ومصارعي البلاد على انتصاراتهم المتنوعة في المحافل الرياضية الدولية. وأكد أن للمصارعة مكانة خاصة في ثقافة البلاد، ولا وجود للهزيمة في تقاليدها؛ فمصارعونا يتميزون بالأخلاق الحميدة، وبناءً على ذلك، ينظرون إلى القضايا الاجتماعية.

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أنه حرص خلال الأشهر القليلة الماضية على متابعة مشاركة الرياضيين الإيرانيين في المسابقات الدولية، وأن شخصيتهم وأخلاقهم في المنافسات العالمية كانت محل اهتمامه، قائلاً: بالنظر إلى سلوك وشخصية الرياضيين الإيرانيين، لطالما افتخرت بكوني إيرانياً، كما أن مشاركة الرياضيات الإيرانيات وفوزهن بالبطولات في المسابقات العالمية شرفٌ كبير.

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالرياضات العريقة، قائلاً: "الرياضات العريقة جزءٌ من ثقافتنا لا ينبغي إهماله لأنها يمكن أن تكون أساسًا لتطوير الرياضة في البلاد".

كما أشار النائب الأول للرئيس إلى الشخصية البطولية للمصارعين الإيرانيين في المنافسات العالمية، وقال: "أظهر المصارعون سلوكًا أخلاقيًا ورد فعلٍ تجاه الحركات اللاأخلاقية لمنافسيهم".

وأكد الدكتور عارف على أهمية الحضور القوي والمشرف في الساحات والمراحل الرياضية القادمة في البلاد، وأضاف: "هذه المنافسات العالمية القادمة هي هيبةٌ لإيران يجب أن نتألق بها بالحماس الذي نراه لدى الشباب الإيراني في جميع التخصصات الرياضية".

وأكد أن للدبلوماسية الرياضية دوراً ومكانة أعلى من غيرها من الدبلوماسية، وتابع: في ظل الظروف الراهنة التي تشهد أزمات في المنطقة والعالم والعالم الإسلامي، يمكن للدبلوماسية الرياضية أن تكون حلقة وصل بين الأمم والشعوب، وأرخص وسيلة هي تواصل الدول مع بعضها البعض. فإذا كانت للحكومات أيضاً خلافات فيما بينها، ستقلّ المشاكل في المنافسات والتفاعلات الرياضية.

وأضاف الدكتور عارف: "لدينا اليوم حضور فاعل في بعض الاتحادات الدولية والإقليمية، ويمكننا أن نتمتع بمكانة مؤثرة لدى الدول الأعضاء، بما في ذلك الاتحاد الأوراسي، الذي نتشارك فيه في منطقة حضارية مشتركة. كما تتمتع منظمة شنغهاي للتعاون بقدرة عالية نظراً لكثرة أعضائها، ما يسمح لنا بالاضطلاع بدور في جميع القطاعات، بما في ذلك الدبلوماسية الرياضية".

