الصين تتصدر صادرات إيران؛ والإمارات العربية المتحدة تتصدر وارداتها

في الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الحالي، كانت الصين أكبر زبون للسلع الإيرانية بنسبة 25.6%، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة المصدر الرئيسي للسلع إلى إيران بنسبة 30.8%.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني الحالي، بلغت صادرات البلاد غير النفطية 91.9 مليون طن بقيمة تزيد عن 32 مليار دولار. وتُعد الصين أكبر زبون لإيران، حيث بلغت قيمة السلع 8.2 مليار دولار (25.69% من إجمالي قيمة الصادرات). تليها العراق بقيمة 5.8 مليار دولار (18.18%)، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 4.5 مليار دولار (14.05%)، وتركيا بقيمة 3.7 مليار دولار (11.60%)، وأفغانستان بقيمة 1.4 مليار دولار (4.39%).

في قطاع الاستيراد، كانت الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأهم للدولة، حيث بلغت قيمة صادراتها إلى إيران 10.55 مليار دولار أمريكي، بنسبة 30.82%. تلتها الصين بقيمة 9.24 مليار دولار أمريكي (27%)، وتركيا بقيمة 5.36 مليار دولار أمريكي (15.66%)، والهند بقيمة 1.18 مليار دولار أمريكي (3.46%)، وألمانيا بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي (3.04%).

كما بلغ حجم الترانزيت الخارجي للدولة 12.5 مليون طن خلال هذه الفترة، بانخفاض قدره 5.62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

