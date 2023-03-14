الاقتصاد الايراني يسجل نموا بنسبة 5.3٪

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية، اليوم (الثلاثاء)، في مؤتمره الصحفي الأخير قبل نهاية العالم الايراني الحالي إلى أهم إنجازات هذا العام في المجال الاقتصادي، قائلا: "انه حسب آخر الإحصاءات، بلغ النمو الاقتصادي للبلاد في موسم الخريف إلى 5.3".

وفي اشارة إلى إنجازات اخرى خلال العام المنصرم، ذكر أنه بعد خمس سنوات شهدنا إطلاق القمر الصناعي "خيام"، مضيفا: "في مجال تكنولوجيا المعلومات أيضا انضمت 400 قرية إلى شبكة الاتصالات الوطنية وتم تطوير خطوط إمداد الغاز بشكل جدي خاصة في المناطق المحرومة... وفي مجال السياسة الخارجية، زادت العلاقات السياسية مع الجيران، وشهدنا عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية بعد 7 سنوات".

وتابع: "ان اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية أظهر أن حل القضايا العالمية ليس بيد الغربيين، وبل بتغيير هذه الرؤوية يمكن تحقيق إنجازات مختلفة... كانت تنمية العلاقات مع دول الجوار من إحدى أولويات الحكومة، كما رحبت دول المنطقة باستعادة علاقاتنا مع السعودية".

وفيما يتعلق باجراء الاوروبيين حول آلية اينستكس وعدم فاعليتها، قال بهادري جهرمي: "ان آلية اينستكس كانت نظامًا ورقيًا واليوم على الأوروبيين ان يتحملوا مسؤولية هذا النظام الفاشل الذي أعادنا إلى عصر ماقبل اختراع النقود".

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