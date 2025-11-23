العميد سليماني: هدف منظمة البسيج هو توفير خدمات متنوعة وضرورية للشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس منظمة تعبئة المستضعفين(البسيج)، العميد غلامرضا سليماني خلال حفل افتتاح عيادات طبية وإزاحة الستار عن مشاريع مجموعة البناء التابعة لمؤسسة الباسيج التعاونية: لدى الباسيج والحرس الثوري الإسلامي توجهاتهما نحو تعزيز مجمعات ومجموعات مؤسسة الباسيج التعاونية.

وأصاف العميد سليماني: "إن شاء الله، ستتسارع هذه العملية وتزداد سرعتها..في المستقبل القريب، سنشهد خدمات أكثر تنوعًا وفتحًا أكبر للعلاقات على المستوى الوطني، وخاصةً في مجال اقتصاد المقاومة.

وتابع رئيس منظمة البسيج: سنشهد يومي الخميس والسبت المقبلين تنفيذ مئات المشاريع للقضاء على الفقر في البلاد.

وأوضح: هذه الإجراءات ثمرة جهود المحافظات في إطار "باسيج البناء"، وبالتعاون مع مؤسسة "باسيج التعاونية" التي تعمل في المركز والمحافظات على حل مشاكل المواطنين وتطوير البنية التحتية.

وختم بقوله: "الهدف من هذه الجهود هو توفير خدمات متنوعة وضرورية للشعب الإيراني العزيز، وهو أمرٌ جديرٌ بالإعجاب".

