العميد سليماني: ندافع عن وحدة أراضي إيران بعقلية البسيج

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه قال رئيس قوات تعبئة "المستضعفين" -البسيج- في تجمع لأعضاء البسيج في همدان: "إن الأمة الإيرانية العظيمة إما أن تكون عضوًا في البسيج أو تحمل فكر البسيج، فجميعهم بسيجي".

وأضاف الجنرال سليماني: "في الماضي، استغل الأجانب إهمال حكام إيران وملوكها مرارًا وتكرارًا ونفذوا مخططاتهم الاستعمارية في البلاد".

وأكد: "إذا أردنا حماية وحدة أراضي إيران الحبيبة وحقوقها الوطنية، فعلينا أن نضع عقلية البسيج على جدول أعمالنا".

قال الجنرال سليماني: "قدّمت قوات البسيج 92 ألف شهيد في سبيل عزة إيران، وفي حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، مُهّد طريق النصر باتباع عقيدة البسيج".

واختتم رئيس قوات بسيج، المستضعفين، حديثه قائلاً: "القوات المسلحة، بعقلية البسيج، مستعدة للرد على أي تحرك للعدو، وستقضي على أي تحرك ضد إيران والشعب في مهدها".

/انتهى/