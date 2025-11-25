  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ١:٣٧ م

العميد سليماني: ندافع عن وحدة أراضي إيران بعقلية البسيج

أكد رئيس قوات تعبئة "المستضعفين" في تجمع لأعضاء البسيج أننا ندافع عن وحدة أراضي إيران بعقلية البسيج. وقال رئيس قوات الباسيج "المستضعفين" في تجمع لأعضاء الباسيج في همدان: "إن الأمة الإيرانية العظيمة إما أن تكون عضوًا في الباسيج أو تحمل فكر ا

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه قال رئيس قوات تعبئة "المستضعفين" -البسيج- في تجمع لأعضاء البسيج في همدان: "إن الأمة الإيرانية العظيمة إما أن تكون عضوًا في البسيج أو تحمل فكر البسيج، فجميعهم بسيجي".

وأضاف الجنرال سليماني: "في الماضي، استغل الأجانب إهمال حكام إيران وملوكها مرارًا وتكرارًا ونفذوا مخططاتهم الاستعمارية في البلاد".

وأكد: "إذا أردنا حماية وحدة أراضي إيران الحبيبة وحقوقها الوطنية، فعلينا أن نضع عقلية البسيج على جدول أعمالنا".

قال الجنرال سليماني: "قدّمت قوات البسيج 92 ألف شهيد في سبيل عزة إيران، وفي حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، مُهّد طريق النصر باتباع عقيدة البسيج".

واختتم رئيس قوات بسيج، المستضعفين، حديثه قائلاً: "القوات المسلحة، بعقلية البسيج، مستعدة للرد على أي تحرك للعدو، وستقضي على أي تحرك ضد إيران والشعب في مهدها".

