وزير الخارجية الايراني يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى مسقط للمشاركة في اجتماع متعدد الأطراف حول الدبلوماسية والوساطة ولقاء نظيره العماني، التقى مساء الاثنين، موسى الكواني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وأجرى محادثات معه.

وتبادل الجانبان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران وليبيا والتطورات الدولية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطورات المتنامية في العلاقات الإيرانية الليبية، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين وتاريخ العلاقات الطيبة بينهما، أعرب وزير خارجية بلادنا عن أمله في أن تتطور العلاقات بين إيران وليبيا في جميع المجالات مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

كما ثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي مواقف إيران المبدئية بشأن ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، وأكد عزم القيادة الجديدة في ليبيا على توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال هذا اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في العالم الإسلامي، وخاصة قضية فلسطين المحتلة، وضرورة تعزيز التعاون والتآزر بين الدول الإسلامية لوقف إبادة الفلسطينيين ومواجهة حملات الحرب التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد الدول الإسلامية بفعالية.

/انتهى/