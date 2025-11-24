السفير الايراني: العلاقات الإيرانية الباكستانية تدخل مرحلة استراتيجية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بالتزامن مع زيارة علي لاريجاني لإسلام آباد، وصف رضا أميري مقدم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان، زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في بلادنا، إلى باكستان بأنها "غير مسبوقة" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وقال: "تمثل هذه الزيارة منعطفًا تاريخيًا ولحظة محورية، حيث ستدخل العلاقات المتينة والراسخة بين بلدينا الشقيقين مرحلة استراتيجية جديدة".

وأضاف: "في ظل المشهد العالمي المتغير بسرعة والديناميكيات الناشئة في بيئتنا الإقليمية، أصبحت الحاجة إلى صياغة استراتيجية وتعزيز علاقاتنا الثنائية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وهو هدف ستُحققه هذه الزيارة المهمة بشكل هادف".

