لاريجاني يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارته لباكستان، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، بالسيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، وأجرى محادثات معه.

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية إلى إسلام آباد فجر اليوم لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

استقبل علي لاريجاني لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية صباح الثلاثاء، كلٌّ من أفتاب خان، نائب مستشار الأمن القومي الباكستاني، ورضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى إسلام آباد.

