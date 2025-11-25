أستاذ جامعي إيراني يتعرض للاعتقال التعسفي في اميركا

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب ولي نصر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اعتقلت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية عابديني، الأستاذ المساعد بكلية بورن للدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، تعسفيا أثناء توجهه إلى جمعية دراسات الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة".

وأضاف: "عابديني باحث وأستاذ مرموق، ووفقًا لجامعة أوكلاهوما، فإن تأشيرته سارية المفعول. أنا وجميع أصدقائه وزملائه وطلابه نطالب بالإفراج الفوري عنه وعودته إلى الجامعة".

كما كتب جوشوا لانديس، مدير قسم دراسات الشرق الأوسط ومدير مركز الدراسات الإيرانية بجامعة أوكلاهوما، على منصة التواصل الاجتماعي "اكس": أُلقي القبض على أستاذنا العزيز وحيد عابديني من قِبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية".

وأضاف: "أُلقي القبض على الدكتور عابديني وأُرسل إلى السجن في 22 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء صعوده على متن طائرة لحضور مؤتمر جمعية دراسات الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة.

وكتب لانديس: "إنه مُحتجز تعسفيا لأنه يحمل تأشيرة H-1B سارية المفعول، وهي تأشيرة عمل لغير المهاجرين تُمنح للأفراد الذين يعملون في "مهن متخصصة"، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مستوى التعليم العالي. ندعو الله أن يُطلق سراحه فوراً".

