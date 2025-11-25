لاريجاني يصل إلى العاصمة الباكستانية اسلام أباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل علي لاريجاني لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية صباح الثلاثاء، كلٌّ من أفتاب خان، نائب مستشار الأمن القومي الباكستاني، ورضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى إسلام آباد.

ومن المقرر أن يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في بلادنا بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين خلال زيارته التي تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يتناول الدكتور لاريجاني في مشاوراته مع كبار المسؤولين في باكستان، الصديقة والجارة، آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، والسعي إلى إبرام اتفاقيات مشتركة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضايا المهمة في العالم الإسلامي.

قبل مغادرته إلى إسلام آباد، كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على حسابه أنه مسافر إلى باكستان، صديقتنا وشقيقتنا في المنطقة، وأضاف: "الإيرانيون لا ينسون أنه في الحرب التي استمرت 12 يومًا بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، وقف الشعب الباكستاني إلى جانب الشعب الإيراني".

