وزير الخارجية الفنزويلي لوزير خارجية الاحتلال: لاتذكر اسم فنزويلا على لسانك القذر

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، رداً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ضد بلاده، إن فنزويلا تسعى لحماية سيادتها والدفاع عن حقوق الإنسان، وإن مثل هذه التصريحات لا تؤثر على أداء البلاد.

وقال لساعر: "أنت مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية. ما يجب عليك فعله هو عدم ذكر فنزويلا، بل المثول أمام المحكمة للمحاكمة".

وأضاف وزير خارجية البلاد: "اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك القذر. أيديك ملطخة بدماء الأبرياء. كلامك لا يهمنا. المهم هو محاكمتك عاجلاً أم آجلاً".

خلال زيارته الأولى إلى باراغواي، زعم ساعر أن فنزويلا هددت استقرار المنطقة بخلق أزمة لاجئين، وأن هذا البلد حلقة وصل بين حزب الله وحماس واليمن!

/انتهى/