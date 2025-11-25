لاريجاني يلتقي رئيس مجلس النواب الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الايرانية، بسردار أياز صادق، رئيس مجلس النواب الباكستاني، في جلسة العمل الثانية له بإسلام آباد بعد ظهر اليوم.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي برئيس الوزراء والرئيس الباكستاني.

وكان لاريجاني قال قبل ذلك في ختام لقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، ردًا على الصحفيين: ناقشنا واستعرضنا العلاقات الثنائية، والتقدم المحرز في المجال الاقتصادي، وبحثنا سبل تعزيز هذا التعاون، إلى جانب القضايا الإقليمية.

وأضاف: أولينا اهتمامًا للقضايا الإقليمية، وبالتشاور مع إخواننا الباكستانيين، قدموا لنا توضيحاتهم حول التطورات الدولية.

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية إلى إسلام آباد فجر اليوم لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

استقبل علي لاريجاني لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية صباح الثلاثاء، كلٌّ من أفتاب خان، نائب مستشار الأمن القومي الباكستاني، ورضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى إسلام آباد.

