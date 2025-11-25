  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٩ م

لاريجاني يلتقي رئيس مجلس النواب الباكستاني

لاريجاني يلتقي رئيس مجلس النواب الباكستاني

التقى امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع رئيس مجلس النواب الباكستاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الايرانية، بسردار أياز صادق، رئيس مجلس النواب الباكستاني، في جلسة العمل الثانية له بإسلام آباد بعد ظهر اليوم.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي برئيس الوزراء والرئيس الباكستاني.

وكان لاريجاني قال قبل ذلك في ختام لقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، ردًا على الصحفيين: ناقشنا واستعرضنا العلاقات الثنائية، والتقدم المحرز في المجال الاقتصادي، وبحثنا سبل تعزيز هذا التعاون، إلى جانب القضايا الإقليمية.

وأضاف: أولينا اهتمامًا للقضايا الإقليمية، وبالتشاور مع إخواننا الباكستانيين، قدموا لنا توضيحاتهم حول التطورات الدولية.

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية إلى إسلام آباد فجر اليوم لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

استقبل علي لاريجاني لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية صباح الثلاثاء، كلٌّ من أفتاب خان، نائب مستشار الأمن القومي الباكستاني، ورضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى إسلام آباد.

/انتهى/

رمز الخبر 1965403
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات