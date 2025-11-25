لاريجاني: ناقشنا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتطورات الإقليمية مع وزير الخارجية الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام لقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، ردًا على الصحفيين: ناقشنا واستعرضنا العلاقات الثنائية، والتقدم المحرز في المجال الاقتصادي، وبحثنا سبل تعزيز هذا التعاون، إلى جانب القضايا الإقليمية.

وأضاف: أولينا اهتمامًا للقضايا الإقليمية، وبالتشاور مع إخواننا الباكستانيين، قدموا لنا توضيحاتهم حول التطورات الدولية.

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية إلى إسلام آباد فجر اليوم لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

استقبل علي لاريجاني لدى وصوله إلى قاعدة نور خان الجوية صباح الثلاثاء، كلٌّ من أفتاب خان، نائب مستشار الأمن القومي الباكستاني، ورضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى إسلام آباد.

/انتهى/