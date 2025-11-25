  1. إيران
وصول الوصل إلى طهران لمواجهة استقلال

حتماً، این ترجمهٔ دقیق و بی‌کم‌وکاست متن فارسی به عربی: --- وصل فريق الوصل الإماراتي لكرة القدم إلى طهران لمواجهة استقلال. ودخلت بعثة فريق الوصل الإماراتي لكرة القدم إلى طهران عبر مطار مهرآباد الدولي، وذلك لمواجهة استقلال في الجولة الخامسة من دوري أ

وأفادت وكالة. مهر للأنباء، انه وصل فريق الوصل الإماراتي لكرة القدم إلى طهران عبر مطار مهرآباد الدولي، وذلك لمواجهة استقلال في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا المستوى الثاني، حيث جرى استقبال رسمي من قبل مسؤولي النادي الأزرق الايراني في طهران.

وتقام مباراة الفريقين غدًا الأربعاء عند الساعة 19:30، في ظلّ كون استقلال طهران يملك 4 نقاط ويحتل المركز الثالث في المجموعة ذات الأربعة فرق.

وفي هذه المجموعة، يتصدر الوصل الإماراتي برصيد 10 نقاط، ويأتي فريق المحرّق البحريني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط مع مباراة أكثر، فيما يحتلّ استقلال 4 نقاط في المركز الثالث، والوحدات الأردني بالرصيد نفسه في المركز الرابع.

