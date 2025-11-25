عراقجي يلتقي نظيره الهولندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى هولندا للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل بعد ظهر اليوم.

وخلال هذا اللقاء، نوقشت العلاقات الثنائية بين إيران وهولندا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلت وجهات النظر.

وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى الزيارة الأخيرة لمسؤول كبير من وزارة الخارجية الهولندية إلى طهران، قيّم الجانبان الاتفاق على استئناف اجتماعات المشاورات السياسية والقنصلية كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي.

في هذا الاجتماع، أشار وزير خارجية بلادنا إلى التطورات المتسارعة في الفضاء الدولي وسيادة أجواء الأحادية العدوانية في العلاقات الدولية، مؤكدًا على مسؤولية جميع الحكومات في تعزيز سيادة القانون وتجنب التواطؤ أو اللامبالاة تجاه السلوكيات الخارجة عن القانون والمتغطرسة.

وفي هذا الاجتماع، الذي حضره أيضًا كمال حسين بور، ممثل أهالي سردشت في مجلس الشورى الإسلامي، أشار وزير الخارجية إلى معاناة الضحايا الأبرياء للأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام صدام ضد إيران، بما في ذلك في مدينة سردشت، وأكد على مسؤولية الدول الأوروبية التي شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في تجهيز وتطوير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام العراقي، بما في ذلك هولندا وألمانيا، ودعا إلى تعاون جاد من هذه الدول لإجراء تحقيقات قضائية مستقلة مع الكيانات القانونية والأفراد المتورطين في جرائم الحرب التي ارتكبها نظام صدام ضد الإيرانيين.