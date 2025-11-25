عراقجي يلتقي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى لاهاي لحضور الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية مع فرناندو أرياس، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

في هذا اللقاء، أشار وزير خارجية بلادنا إلى أن إيران هي أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدفاع عن حقوق ضحايا هذه الأسلحة، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي، لا سيما الدول التي لعبت دورًا مباشرًا أو غير مباشر في تزويد نظام صدام بالأسلحة الكيميائية، في هذا الصدد.

واعتبر وزير الخارجية العقوبات غير القانونية والقاسية المفروضة على إيران، ومنع وصول المواد الطبية والعلاجية لضحايا الأسلحة الكيميائية، ظلمًا مضاعفًا لضحايا الأسلحة الكيميائية وعائلاتهم، وصرح بأن هذه العقوبات تُعتبر جرائم ضد الإنسانية، ويجب محاسبة الأطراف التي تفرض العقوبات والمنفذة لها على ارتكابها.

في إشارة إلى حضور ممثل أهالي سردشت في مجلس الشورى الإسلامي ضمن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبر وزير الخارجية الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام صدام في عام 1987 على أهالي سردشت الأبرياء كارثةً لا تُنسى للعالم، وأكد التزام إيران بمواصلة الجهود لمنع تكرار مثل هذه الكارثة في أي مكان في العالم.

كما أطلع وزير الخارجية رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جرائم الكيان الصهيوني في هجومه العدواني على إيران والهجوم على المنشآت الصناعية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ودعا المنظمة إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام اللازم.

وأكد وزير الخارجية أن الكيان الصهيوني، بصفته طرفًا ارتكب أخطر الجرائم الدولية وهدد السلم والأمن الدوليين بشكل خطير، خارج نطاق اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة هذا الكيان.

وأكد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على مهمة المنظمة في منع تكرار المآسي الماضية الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، معلناً استعداد أمانة المنظمة لمواصلة التعاون مع إيران في إطار اختصاصات المنظمة.

