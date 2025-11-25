عراقجي: اليوم حل منطق القوة العسكرية مكان القانون في عالمنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور هولندا، قال اليوم الثلاثاء في كلمة له إن إسرائيل خلال العامين الماضيين مارست الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة تحت حصانة كاملة، وهاجمت عدة دول، مضيفاً أن منطق القوة العسكرية حلّ مكان القانون في العالم المعاصر.



وأكد أن الهجمات التي شنّها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ضد إيران تمثّل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).



وشدد عراقجي في كلمة له على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيداً عن الضغوط والإكراه السياسي من قبل بعض الدول.



وأضاف: على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى هذه الاتفاقية وأن يخضع لعمليات التفتيش المحددة المنصوص عليها فيها.



وأضاف قائلاً: يجب أن تواصل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أداء مسؤوليتها بعيداً عن النفوذ والتسييس.



وأوضح وزير الخارجية أن العقوبات المفروضة على إيران، بوصفها ضحية للأسلحة الكيميائية، أعاقت جهودها في معالجة المصابين.



وتابع: إن إيران تطالب بالتحقيق مع الدول والشركات التي أسهمت في تزويد نظام صدام بالأسلحة الكيميائية.



ووصل عراقجي صباح الثلاثاء إلى مدينة لاهاي الهولندية لحضور الاجتماع الثلاثين للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.



وسيشارك وزير الخارجية في هذا الاجتماع الدولي، وسيلقي كلمةً يشرح فيها مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن جدول أعماله.



كما سيلتقي وزير الخارجية بوزير خارجية هولندا.



