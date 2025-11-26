نواصل جهودنا الدبلوماسية الاقتصادية مع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، سيد محمد أتابك، وصل إلى إسطنبول الليلة الماضية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO).

وصرح للصحفيين لدى وصوله إلى إسطنبول: "استمرارًا لسياسة الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الرابعة عشرة، وتطوير التعاون عبر الاتفاقيات الإقليمية والدولية، نسعى إلى زيادة التبادلات وحجم التجارة الداخلية لمنظمة التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء".

وأكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة: "على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي، سنعقد اجتماعات منفصلة مع بعض وزراء التجارة المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي لتطوير التعاون المشترك".

/انتهى/