وزير الصناعة والتجارة من اسطنبول:

نواصل جهودنا الدبلوماسية الاقتصادية مع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي

قال الوزير الصناعة والتجارة: "استمرارًا لسياسة الحكومة الرابعة عشرة في الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير التعاون في شكل اتفاقيات إقليمية ودولية، فإننا نسعى إلى زيادة التبادلات وحجم التجارة المحلية لمنظمة التعاون الاقتصادي مع الأعضاء".

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصناعة والمناجم والتجارة، سيد محمد أتابك، وصل إلى إسطنبول الليلة الماضية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO).

وصرح للصحفيين لدى وصوله إلى إسطنبول: "استمرارًا لسياسة الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة الرابعة عشرة، وتطوير التعاون عبر الاتفاقيات الإقليمية والدولية، نسعى إلى زيادة التبادلات وحجم التجارة الداخلية لمنظمة التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء".

وأكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة: "على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي، سنعقد اجتماعات منفصلة مع بعض وزراء التجارة المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي لتطوير التعاون المشترك".

