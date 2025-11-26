إيران وطاجيكستان تؤكدان على توسيع التعاون في مجال التأمين والصحة الرقمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن مؤسسة التأمين الصحي الإيرانية، التقى محمد مهدي ناصحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التأمين الصحي الإيرانية، مع علي رضا حقيقيان، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى طاجيكستان، وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفقًا للتقرير نفسه، نُفذت هذه الزيارة بهدف بحث حلول لتوسيع التعاون المشترك، وإنشاء المنصات اللازمة لتطوير البنية التحتية الإلكترونية في مجال التأمين الصحي الأساسي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الإيرانية في مجال نظام التأمين مع الجانب الطاجيكي.

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع القدرات الفنية والتنفيذية لمؤسسة التأمين الصحي الإيرانية في تطوير الخدمات الإلكترونية، وإمكانية استفادة طاجيكستان من هذه الخبرات.

كما أكد رئيس منظمة التأمين الصحي الإيرانية استعداد المنظمة لنقل المعرفة والتعاون المتخصص.

كما أكد علي رضا حقيقيان، سفير إيران لدى طاجيكستان، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التفاعلات في المجال الصحي بين البلدين، مشددًا على ضرورة وضع إطار مستدام للتعاون طويل الأمد في مجالات التأمين والصحة، بالإضافة إلى تطوير السياحة العلاجية بين البلدين.

ووفقًا لمركز العلاقات العامة وشؤون العملاء في منظمة التأمين الصحي الإيرانية، فإن استمرار هذه المشاورات من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الصحي بين إيران وطاجيكستان، وتطوير شبكات تأمين جديدة في المنطقة.

