طريق الحرير رمزٌ للعلاقات التاريخية بين إيران وكوريا الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف كيم جون بيو، في إشارةٍ إلى العلاقات التاريخية بين طهران وسيول في مجال السياحة، مساء الثلاثاء خلال افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر للسياحة والفنادق والحرف اليدوية في أصفهان: "تتمتع أصفهان، بتاريخها الغني، بروابط عميقة مع كوريا الجنوبية، ولا يزال هذا الارتباط التاريخي يُمثل فرصةً لتطوير التعاون والتفاعل بين البلدين في مجال السياحة.

وأكد أن طريق الحرير، الذي يمر عبر أصفهان، يُشير إلى الروابط التاريخية والفعالة بين البلدين.

كما أكد السفير الكوري الجنوبي على دور طبيعة إيران في جذب السياح الأجانب، قائلاً: "إيران، بمناظرها الطبيعية والثقافية، قادرة على أن تصبح وجهة سياحية جذابة لمختلف البلدان". وقال جون بيو: "إن التعاون الأخير بين إيران وكوريا الجنوبية في مجال السياحة يمكن أن يُمثل فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين".

