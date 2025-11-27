السفير الايراني يلتقي رئيس بلدية اسطنبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تركيا محمد حسن حبيب الله زاده، رئيس بلدية اسطنبول داود جل لمناقشة توسيع التعاون لا سيما الافادة من طاقات توامة اسطنبول مع المدن الايرانية.

وتحدث السفير الايراني عن العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين ايران وتركيا مشيرا الى الطاقات المتاحة للبلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحة معربا عن امله بزيادة التبادل بينهما.

اما رئيس بلدية اسطنبول داود جل فقد اعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها اهم جار لتركيا وشدد على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين.