الاتحاد الإيراني لكرة القدم يقاطع حفل قرعة كأس العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح أمير مهدي علوي، المتحدث باسم الاتحاد، في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة، في إشارة إلى قضية عدم مشاركة وفد من إيران في حفل قرعة كأس العالم: "بناءً على اجتماعات عديدة لاتحاد كرة القدم ومشاورات مع وزارتي الرياضة والشباب والخارجية، تقرر عدم مشاركة وفد من بلادنا في حفل قرعة الأسبوع المقبل. وقد اتُخذ هذا القرار نظرًا للعقبات التي واجهتها إجراءات إصدار التأشيرات للأعضاء الرسميين في الاتحاد، والتي تجاوزت حدود المنطق الرياضي البحت".

وأوضح: أجرى اتحاد كرة القدم مراسلات رسمية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السيد فانتينو، والأمين العام للفيفا خلال اليومين الماضيين، وتم إطلاعهما رسميًا على الأمر. كما يشير رد الفيفا إلى أن الاتحاد يتابع هذه القضية.

وأكد علوي أن عدم إصدار تأشيرات لأعضاء الاتحاد قد يكون له عواقب على المنتخب الوطني مستقبلًا، وأضاف: إذا استمر هذا الوضع، فقد يواجه بعض اللاعبين أو أعضاء الفريق المساندة مشاكل في الدخول خلال كأس العالم. وقد يؤثر هذا النهج بشكل مباشر على استعدادات المنتخب الوطني ومشاركته في البطولة.

وأكد علوي على أهمية حضور مختلف الإدارات الفنية والتنفيذية للاتحاد في ورش العمل، قائلاً: "إن حضور مدير أمن البطولة، والمدير التنفيذي، ومدير القسم الدولي، ومدير اللوجستيات، وممثلي قسم التذاكر، ضروريٌّ لإجراء الأمور المتعلقة بالقرعة مشيراً إلى إن حرمان هؤلاء الأشخاص من حضور الحفل سيُعطّل بشكل خطير التخطيط الفني والتنفيذي".

/انتهى/