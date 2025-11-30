نائب وزير الخارجية: الإجراء الأمريكي برفض منح تأشيرات لأعضاء اتحاد كرة القدم الإيراني غير قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم غريب آبادي في تصريحات له اليوم الأحد: اتخذ اتحاد كرة القدم القرار الصائب بشأن مقاطعة قرعة كأس العالم.

وأضاف نائب وزير الخارجية: لقد قدمنا احتجاجنا الخاص بشأن رفض منح التأشيرات.

وأكد أن بعض الدول التي تسيء استغلال ظروف الاستضافة ترتكب خطأً.

يذكر انها رفضت الولايات المتحدة منح تاشيرات الدخول لبعض من الاعضاء في اتحاد كرة القدم الايراني للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم 2026.

وردا على ذلك، قاطع الاتحاد الايراني مراسم قرعة كأس العالم ولن يشارك فيها.

