الإيراني منصوريان مدرباً جديداً للطلبة العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت الهيئة الإدارية في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تعاقدت مع المدرب الإيراني علي رضا منصوريان، الذي سبق أن قاد عدداً من الفرق الكبيرة في الدوري الإيراني، أبرز، ها استقلال طهران وفولاد خوزستان ونفط طهران، فضلًا عن عمله مدرباً أولاً ومساعدًا للمدرب البرتغالي الشهير كارلوس كيروش في المنتخب الإيراني".

واضافت: "كما تولى منصوريان قيادة المنتخب الأولمبي الإيراني، وكان لاعباً بارزًا في المنتخب الأول المشارك في كأس العالم 1998"، مبينة ان "هذا التعاقد يأتي خلفاً للمدرب القطري طلال البلوشي، الذي انتهى عقده بالتراضي مع الهيئة الإدارية".

وأكدت إدارة النادي سعيها إلى انطلاقة قوية في المرحلة المقبلة، لاسيما أن الموسم الكروي ما يزال في بدايته، والطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية .

