الخارجة الايرانية تدين الهجوم الإرهابي في طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة شمس الدين شاهين بمقاطعة خوتلان بطاجيكستان، وأسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين صينيين يعملون في البلاد، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا وتضامنه مع حكومتي طاجيكستان والصين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض إشارته إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمنع الإرهاب ومكافحته.

/انتهى/