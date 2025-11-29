وزير الزراعة الايراني يؤكد على توسيع التعاون العالمي لضمان الأمن الغذائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب غلام رضا نوري قُزلجه، الذي سافر إلى تركيا يوم الجمعة للمشاركة في الاجتماع الدولي لوزراء الزراعة بعنوان "منع هدر الغذاء والماء، ضمان مستقبلنا"، عن وجهة نظر بلادنا بشأن هذه القضايا.

وأكد على الأهمية الحيوية للحفاظ على موارد المياه والغذاء في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والجفاف، مشيرًا إلى الإحصائيات المقلقة التي تشير إلى هدر أكثر من مليار وجبة طعام سنويًا في العالم.

كما استعرض نوري قُزلجه الإجراءات الوطنية الإيرانية للحد من الخسائر والهدر الزراعي، مشيرًا إلى موقع إيران الجغرافي في الحزام القاحل، والقيود الشديدة على موارد المياه، والعلاقة التي تصل إلى 90% بين الهدر واستهلاك المياه.

واعتبر أن من أهم هذه الإجراءات وضع خطة وطنية لخفض الهدر بنسبة 20-25%، مع التركيز على تحسين إنتاجية المياه، وتطوير شبكات الدفيئات الزراعية، واستكمال سلسلة قيمة المنتجات لتقليل الهدر من المزرعة إلى السوق.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة حوكمة المياه بكفاءة، واستخدام تقنيات جديدة مثل زراعة الشتلات، والتعاون الدولي لضمان الأمن الغذائي والسلام والاستدامة على المستوى العالمي.

وركزت القمة، التي تُعدّ جزءًا من المنتدى العالمي لصفر نفايات، على الزراعة والغابات المستدامة، بهدف رئيسي يتمثل في منع هدر الغذاء والمياه وضمان أمن الموارد في المستقبل.

وافتتح الاجتماع، الذي حمل عنوان "منع هدر الغذاء والمياه، ضمان مستقبلنا"، بكلمة ألقاها إبراهيم يومالكي، وزير الزراعة والغابات التركي، وأمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي.

حضر الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم وزراء ومسؤولون في قطاع الزراعة والغابات من إسبانيا، والعراق، وباراغواي، وإيطاليا، ومولدوفا، والصومال، والمجر، وجمهورية أذربيجان، وليبيا، والكاميرون، ومقدونيا الشمالية، وأرمينيا، وليبيا، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وجورجيا، والكاميرون، وأرمينيا، وإيطاليا، وباكستان، وجمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى مسؤولين من منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والبنك الدولي.

خلال الاجتماع، استعرض الوزراء المعنيون وناقشوا الاستراتيجيات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة القضاء على الجوع وضمان المياه النظيفة، مع التركيز على الدور الحيوي للغابات في مكافحة تغير المناخ وإدارة المياه، والتنسيق، والتوجه نحو اقتصاد دائري وعالمي خالٍ من النفايات.

/انتهى/