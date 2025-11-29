الكيان الصهيوني يجدد العدوان على لبنان

وأفادت وکالة مهر للأنباء قال التقرير أن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت قنبلة صوتية قرب عدد من العمال في بلدة "ميس الجبل" جنوب لبنان.
أفادت شبكة الميادين الإخبارية أن قوات الاحتلال الصهيوني، في خرقها المتواصل لوقف إطلاق النار، أطلقت النار من موقع "رواسة العلم" على محيط بلدة "كفرشوبا" جنوب لبنان.
وأفادت وکالة مهر للأنباء قال التقرير أن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي ألقت قنبلة صوتية قرب عدد من العمال في بلدة "ميس الجبل" جنوب لبنان.
وأفادت الميادين أيضًا أن قوات الاحتلال استهدفت محيط بلدة "الظاهرة" جنوب لبنان بالرشاشات.
