أمس بالصواريخ واليوم بالمترو؛ إيران تفضح الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد ناشطو أجانب في الفضاء الإلكتروني على منصة X، أنه على عكس الصهاينة الذين يطلقون على "إسرائيل" مهد التعايش الديني، فإن الإيرانيين يحترمون أتباع الديانات السماوية الأخرى عبر التاريخ وفي الممارسة العملية.

خلال العدوان الصهيوني على إيران في شهري يونيو ويوليو والأشهر التي تلتها، أشاد المستخدمون الأجانب في الفضاء الإلكتروني، في إشارة إلى العقوبات الدولية ضد إيران، بالقوة الصاروخية الإيرانية العالية وقدراتها التسليحة في مواجهة إسرائيل، وأشادوا بإرادة وتصميم الإيرانيين على مواجهة أعداء بلادهم.

وأشاد الأجانب بخطوة إيران لبناء محطة سميت باسم مريم العذراء (عليها السلام) في عاصمة البلاد، مذكرين بأن هذا الخبر لم يُنشر قط في وسائل الإعلام الغربية المرتبطة بالصهيونية.

وفي إشارة إلى قصف الكنائس القديمة في لبنان وفلسطين، أكدوا أن عدم احترام المظاهر المسيحية في الأراضي المحتلة أمر شائع.

وفيما يلي بعض تعليقات المستخدمين في هذا الصدد:

إنه جميل... أنا متأكد من أن أي مسيحي في إيران لن يواجه "البصق بالوجه" الذي يواجهه في "إسرائيل".

هذا شيء لن تظهره لك وسائل الإعلام الغربية أبدًا.

في هذه الأثناء...

(تعليق الصورة: إسرائيل تقصف كنيسة كاثوليكية لبنانية، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.)

كلما فعلت إسرائيل شيئا كهذا، دعوني أعرف.

إسرائيل تقصف كنائس، وإيران تفتح محطات مترو مخصصة للمسيحيين. من هم الإرهابيون الحقيقيون المناهضون للمسيحية الآن؟

شكرا لإيران على احترام المسيحية، في فلسطين المحتلة يبصق الصهاينة عليهم.!

بينما يقصف الكيان الصهيوني كنائس فلسطينية عمرها 1500 عام، تبني إيران محطات مترو تحمل رموزًا مسيحية. هذا يجعل المرء يتساءل من ينبغي أن يكون أعظم حليف لأمريكا.!

يكره السياسيون الأمريكيون الرخاء والسلام في الدول التي تمارس حقوقها على طريقتها. يعيش الإيرانيون حياتهم على طريقتهم، وإسرائيل، بدعم من الأمريكيين، تتعدى عليهم!.

هذه هي القضايا التي لا يريد الصهاينة أن تراها.

