كاراكاس تثمن موقف طهران في الدفاع عن السيادة الوطنية لفنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، قائلاً: "بالنيابة عن حكومة ورئيس بلادنا، نتقدم بجزيل الشكر لإيران على إدانتها لإعلان الولايات المتحدة إغلاق المجال الجوي لبلادنا".

وأضاف: "إن موقف إيران الشجاع في الدفاع عن السيادة الوطنية لفنزويلا وأمنها الإقليمي يترك انطباعًا عميقًا لدى شعبنا".

وأضاف وزير الخارجية الفنزويلي: "إن انتهاك مبادئ القانون الدولي مصدر قلق مشترك لنا ولإيران، ونحن متحدون في النضال من أجل عالم عادل وكريم".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إعلان الرئيس الأمريكي إغلاق المجال الجوي الفنزويلي بأنه انتهاك صارخ للمعايير والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك قواعد النقل الجوي الدولي، وإدانته له".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإجراء الأمريكي، الذي يأتي في أعقاب الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد السيادة الوطنية وسلامة أراضي فنزويلا، بأنه إجراء تعسفي وتهديد غير مسبوق لسلامة وأمن الطيران الدولي، وحذر من العواقب الخطيرة لهذا الإجراء على سيادة القانون والسلام والأمن الدوليين.

