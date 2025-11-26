كوبا: أي تدخل أمريكي في فنزويلا هو انتهاك واضح للقانون الدولي

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة الميادين أن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أكد أن التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لفنزويلا انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: "يُشكل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة تهديدًا خطيرًا لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها".

وأكد وزير الخارجية الكوبي أن الخطوة الأمريكية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستكون خطيرة للغاية وغير مسؤولة، وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلن مسؤولون أمريكيون يوم السبت أن البلاد مستعدة لشن مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد فنزويلا في الأيام المقبلة.

وأفاد بعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين لموقع أكسيوس أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه ينوي التشاور مباشرةً مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكدت هذه المصادر أن قرار ترامب يُمثل نقطة تحول مهمة في دبلوماسيته العدوانية ضد فنزويلا، وقد يكون مؤشرًا على أن الهجمات الأمريكية المباشرة أو العمل العسكري ضد كاراكاس ليس وشيكًا!

