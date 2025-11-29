وزير خارجية فنزويلا: نتنياهو مسؤول عن فظائع "إسرائيل" في سوريا وفلسطين ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حمّل خيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن الفظائع المُرتكبة، مشدّداً على أنّه يقود حكومة إجرامية وإبادة جماعية.

وفي السياق أشار وزير الخارجية الفنزويلي إلى أنّ نظام العدالة الدولي "ما زال جامداً"، وأنّ المحكمة الجنائية الدولية التي يُفترض أن تدافع عن الشعوب تبدو مشلولة بسبب الضغوط والتهديدات، وعاجزة عن وضع حدّ لهذه الهمجية.

وقال خيل: "كفى! لا يمكن للعالم أن يستمر في غضّ الطرف"، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرّك ووقف العدوان وجرائم الحرب وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما أكّد الوزير أنّ فنزويلا ستظلّ إلى جانب شعوب سوريا وفلسطين ولبنان، مطالبةً مدّعي المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة نفسها بالتحرّك ضدّ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

