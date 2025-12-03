  1. إيران
  2. الثقافة
٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ ص

على هامش مهرجان فجر السينمائي الدولي؛

بقائي: الفعاليات الثقافية فعّالة في إبراز الوجه الحقيقي لإيران

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، اسماعيل بقائي انه في جميع الأحوال، تُعدّ الفعاليات الثقافية فعّالة في إبراز الوجه الحقيقي للبلاد ومكانته.

وأفادت وكالة مهر للأنياء، ان اسماعيل بقائي صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية في مهرجان فجر السينمائي الدولي: في جميع الأحوال، تُعدّ الفعاليات الثقافية فعّالة في إبراز الوجه الحقيقي للبلاد ومكانته.

وأضاف: بالنسبة لنا، كدولة تاريخية وحضارية نعتز بتراثنا الثقافي والفني، تُعدّ السينما إحدى الأدوات المهمة للعرض التاريخي والثقافي، وأعتقد أن إقامتها في شيراز أمرٌ بالغ الأهمية.

وقال بقائي: شيراز مدينة محبوبة منّا جميعًا، ليس فقط لشعرائها العظماء، بل أيضًا لأنها مدينة ملهمة ومصدر حضارة. لذلك، نهنئ حسن على اختيار شيراز لاستضافة الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان فجر السينمائي.

