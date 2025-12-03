بقائي: الفعاليات الثقافية فعّالة في إبراز الوجه الحقيقي لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنياء، ان اسماعيل بقائي صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية في مهرجان فجر السينمائي الدولي: في جميع الأحوال، تُعدّ الفعاليات الثقافية فعّالة في إبراز الوجه الحقيقي للبلاد ومكانته.

وأضاف: بالنسبة لنا، كدولة تاريخية وحضارية نعتز بتراثنا الثقافي والفني، تُعدّ السينما إحدى الأدوات المهمة للعرض التاريخي والثقافي، وأعتقد أن إقامتها في شيراز أمرٌ بالغ الأهمية.

وقال بقائي: شيراز مدينة محبوبة منّا جميعًا، ليس فقط لشعرائها العظماء، بل أيضًا لأنها مدينة ملهمة ومصدر حضارة. لذلك، نهنئ حسن على اختيار شيراز لاستضافة الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان فجر السينمائي.

/انتهى/