زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في هرمزجان، ولا أضرار

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال مهرداد حسن زاده في مقابلة مع مراسلها: وقع زلزال في الساعة 7:56 صباحًا على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف: يقع مركز الزلزال على بعد 31 كيلومترًا من "فين"، و36 كيلومترًا من "قلعة قاضي"، و43 كيلومترًا من "تخت"، وعلى بعد 43 كيلومترًا من مركز محافظة بندر عباس.

وقال مهرداد حسن زاده: لحسن الحظ، لم يتسبب هذا الزلزال في أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات في المناطق القريبة من مركز الزلزال، كما أجرت فرق التقييم تحقيقات شاملة للوضع.

وأضاف: الأوضاع في المنطقة طبيعية ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل في مدن فين وقلعة قاضي وتخت.

