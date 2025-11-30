تغيير هام في استراتيجية حزب الله وتهديداسرائيلي ضد لبنان

وكالة مهر للأنباء: صراع ارادات يدور على الارض اللبنانية بين المقاومة الماضية في ترميم قدراتها لدرع الاحتلال و الحفاظ على سيادة لبنان وبين كيان الاحتلال الذي يسعى إلى إفشال مساعيها في استعادة قدراتها وجر لبنان ارغاما الى هاوية التطبيع.

كيان الاحتلال وجّه في الأيام الأخيرة رسائل مباشرة إلى الحكومة اللبنانية عبر واشنطن، لوّح فيها بتوسيع عملياته داخل الأراضي اللبنانية. واتهم الجيش اللبناني بعدم تنفيذ مطلبه الرئيسي المتعلق بـ 'نزع سلاح حزب الله' وإبعاده عن الجنوب.

مصادر الاحتلال هدّدت بأنّ أي تباطؤ في تغيير الواقع الميداني جنوبًا قد يدفع الكيان الاسرائيلي إلى توسيع نطاق هجماتها داخل العمق اللبناني، مشيرة إلى أنها "لا ترى تقدماً" من جانب الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.

هيئة البث الإسرائيلية التي ذكرت خبر التهديد قالت ايضا، إن الرسالة لحكومة لبنان أكدت أن تل أبيب ستهاجم مناطق لم تصلها من قبل، بسبب الضغط الأميركي.

في المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة لا تهوى الحرب، ولا تبحث عنها، ولا تريدها، لكنها لا تقبل الاستسلام للكيان الإسرائيلي مشيراً الى أن جيش الاحتلال عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا لاوون الرابع عشر المقررة إلى بيروت.

وقال حسن فضل الله:"أقول لکم نحن لسنا هواة حرب، ولانبحث عن حرب، ولانريد لبلدنا ان يخوض الحروب، لکننا لن نقبل أي استسلام لهذا العدو، ولن نسمح ان يستسلم لبنان تحت اي عنوان وتحت أي شعار وتحت اي مبادرة کانت من هنا وهناک، مهما کان الأمر اذا کان عندنا تحتدي واذا کنا نمر في ظرف صعب واذا کانت المرحلة صعبة والتحدي کبير والالام کبيرة هل يعني ان نذهب لنبيع بلدنا للعدو؟".

وطالب فضل الله الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وأن تعيد بناء الثقة مع شعبها.

في سياق متصل رأى السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، في تصريحات الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد اغتيال الشهيد السيد هيثم طبطبائي ما يؤشر الى تغيير في استراتيجيات حزب الله.

وقال أماني:"اعلان الشيخ نعيم قاسم في خطابه بأن حزب الله سيرد على هذا الهجوم يعد في الواقع نوعاً من التغيير في الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها حزب الله تجاه الوضع الجديد. وبعد مرور عام على هذا الاتفاق، أعلن الحزب ذلك ولا شك أن الأطراف المختلفة ستبدي ردود فعل متباينة تجاهه".

وقال اماني إن الكيان الاسرائيلي من خلال عملية اغتيال الشهيد طبطبائي، تجاوز السقف الذي كان يلتزم به سابقاً.

