الإيرانية غلشاد نجاد تسجل أول ذهبية عالمية في تاريخ الكاراتية الايرانية للسيدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه انطلقت بطولة العالم للكاراتیه، يوم الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، وبمشاركة لاعبين ولاعبات من 87 دولة، وقد اختتمت اليوم بإقامة مباريات الترضية والنهائيات لمختلف الأوزان.

وفي نهائي وزن 61 كيلوغراماً للسيدات، واجهت الايرانية غلشاد نجاد غريمتها الصينية "لي غانغ"، بطلة العالم وحاملة الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية في هانغجو. وبرغم تخلّفها بنقطتين دون رد، لكنها تمكنت من قلب النتيجة لصالحها وحققت فوزاً ثميناً منحها لقب البطولة.

وبهذه النتيجة، سطّرت غلشاد نجاد، انجازا تاريخياً على صعيد الرياضة الإيرانية، بعدما احرزت لقب أول لاعبة إيرانية تنال ذهبية العالم للكاراتیه في فئة الكبار.