لاعبة الكاراتيه الايرانية تُصاب وتمنع من حضور نهائي دوري اسطنبول العالمي

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه يذكر ان اللاعبة الايرانية عليبور تعرضت الى الاصابة من ناحية الرجل خلال منافسة النصف نهائية؛ الامر الذي منع الاخيرة من مواجهة غريمتها الصربية اليوم الاحد، لاحراز لقب البطولة في دوري اسطنبول العالمي للكاراتية -1.

وبهذه النتيجة، ستكتفي السيدة عليبور بلقب الوصافة والحصول على الميدالية الفضية، لينهي المنتخب النسوي الايراني حضوره في هذه المنافسات بميداليتين فضية وبرونزية.

وبدات اولى مراحل الدوري العالمي للكاراتيه -1 في اسطنبول 2021 منذ يوم الجمعة الماضي بمشاركة 584 لاعب كارتيه من 72 دولة.

ويشارك المنتخب الايراني، رجال ونساء، في قسمي الـ "كاتا وكوميتي" ضمن هذه البطولة العالمية.

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