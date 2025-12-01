إقامة أول معرض دولي للذكاء الاصطناعي (aix) في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، سيُفتتح أول معرض دولي للذكاء الاصطناعي في إيران (AIX Expo 2026)، المُرخص رسميًا من قِبل منظمة تنمية التجارة الإيرانية، في الفترة من 12 إلى 15 يناير 2026، بدعم من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا في المقر الدائم لمعارض طهران الدولية، وبحضور شخصيات مؤثرة في الحكومة، ونشطاء في منظومة الابتكار، ومديري الصناعات.

بصفته أول تجمع رسمي ومتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، يُبشر هذا الحدث بقفزة نوعية في التفاعل بين نشطاء منظومة الابتكار، والشركات القائمة على المعرفة، والقطاع المالي، والصناعات الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

تُركز اللجنة المنظمة للمعرض على تقديم الإنجازات والمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والدولي، بدءًا من الندوات المتخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، وصولًا إلى ورش العمل التعليمية وفرص التواصل بين الشركات (B2B) والقطاع الحكومي (B2G)، ومرحلة الابتكار. يُوفر هذا المعرض فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري ونقل المعرفة.

نظراً للنمو الملحوظ لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة وانتشار هذه الابتكارات في قطاع الصناعة في البلاد، يُمكن أن يُشكّل هذا المعرض حافزاً لاستثمارات كبيرة وتصدير التقنيات المحلية.

للتسجيل والحصول على مزيد من المعلومات، يُمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض: www.iranaiexpo.com.

