إنتاج أول جهاز قياس زاوية التلامس والتوتر السطحي في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن جامعة طهران، فإن هذا الجهاز، الذي صُمم وصُنع محليًا بالكامل تحت إشراف الدكتور سيد فرشيد تشيني، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة طهران، مُجهز بنظام ذكاء اصطناعي لتحليل الصور تلقائيًا.

صُمم جهاز CAG-100 لقياس معايير دقيقة مثل قابلية البلل، وطاقة السطح، وجودة الطلاء في صناعات الطلاء، والبوليمر، والأدوية، والصلب، وتكنولوجيا النانو. يكمن الابتكار الرئيسي لهذا الجهاز في هيكله المعياري وبرمجياته الذكية، مما يسمح بتخصيصه لتلبية احتياجات بحثية وصناعية محددة.

بالإضافة إلى مزاياه التنافسية مقارنةً بالنماذج الأجنبية المماثلة، يتميز هذا المنتج التكنولوجي المحلي أيضًا بسعره المناسب جدًا مقارنةً بالنماذج الأجنبية، وهو خيار فعال من حيث التكلفة للصناعة والبحث في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم هذا المنتج التكنولوجي والكشف عنه في المعرض الدولي السادس عشر لتكنولوجيا النانو.

/انتهى/